Hanoi, 3 juillet (VNA) - Selon le Département des statistiques de Ho Chi Minh-Ville, au 1er semestre, la ville a exporté pour plus de 19,6 milliards de dollars, soit une hausse de 9,2% par rapport à la même période de l'année dernière.

La Chine, 1er marché à l’export de HCM-V. Photo d’illustration

Le chiffre d'affaires à l'exportation hors pétrole brut était de plus de 18,4 milliards de dollars, en hausse de 10,1% en glissement annuel.La Chine a été le plus grand marché à l’export des entreprises de la ville avec une chiffre d’affaires de plus de 3,5 milliards de dollars, représentant 19,8% du total, en hausse de 14,5% en glissement annuel. Suivent les Etats-Unis avec plus de 3,1 milliards de dollars, représentant 17,2% et 13,4%, le Japon, 1,5 milliard, 8,7% et -1,5% sur un an.Le chiffre d'affaires à l’importation des entreprises de la ville via le port de Ho Chi Minh- Ville a atteint 20,4 milliards de dollars, en hausse de 4,2% par rapport à la même période l'an dernier.Les principaux produits importés : les matières premières, 8 milliards de dollars, représentant, 40,1% du total, - 7,1% sur un an ; les machines-outils et pièces de rechange, 9,3 milliards, 44,9%, 13,2%; les biens de consommation, 1,2 milliards 27,2%,… -CPV/VNA