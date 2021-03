Le chanteur français Kenjah David (centre) et ses amis se produissent le 20 mars lors du programme Glamour à l’Espace.

Hanoï (VNA) - L’Institut français de Hanoï - L’Espace a lancé dans la soirée du samedi 20 mars un nouveau programme intitulé "Glamour" ayant pour ambition de proposer un voyage au cœur de la chanson française.

La manifestation musicale a été animée par des musiciens français talentueux : Christopher Michael (batterie), Max Schwingeling (piano), Kenjah David (voix-guitare), Elias Baudoin (Basse) et Guillaume de Miribel (guitare). Deux autres artistes ont aussi été invités : Da Ngân et Marianne Jan.

À l’auditorium de l’Espace, le public d’une centaine de personnes a eu la chance d’écouter des chansons françaises classiques connues au Vietnam comme Aline, Je m’en vais, Une belle histoire ou Je suis malade... Cette soirée a été aussi l’occasion de commémorer la Journée internationale de la Francophonie (également le 20 mars).

Kenjah David est un chanteur, compositeur et musicien talentueux. Il a fait ses études à l'Académie de musique de Paris puis à l’ATLA (École des musiques actuelles et du spectacle vivant). Il a mené ses activités artistiques dans de nombreux pays d'Afrique, d’Europe et d'Asie et il se produisait régulièrement dans des salles de concert célèbres à New York et au Japon. Établi au Vietnam depuis 2018, il a rencontré nombre de musiciens de talent de toutes les cultures du monde.

Ce chanteur est actuellement membre du groupe Latin Irations collective basé à Hanoï, qui joue régulièrement des concerts de musique latine partout dans le pays.

Kenjah David et ses amis se produisent souvent au Hanoi Rock City - haut lieu de la scène musicale de la capitale et terrain d’échange familier pour les groupes indépendants vietnamiens et étrangers.

L'artiste Marianne Jan, quant à elle, possède une voix délicate, douce et sexy mais riche de force intérieure. Marianne Jan a interprété avec succès et en plein d’émotion des chansons françaises de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Le public de Hanoï a récemment eu l'opportunité de découvrir son talent sur la scène de l'Opéra de Hanoï dans la comédie musicale Les Misérables.

Da Ngân a étudié la pédagogie musicale à l'Université d'éducation artistique de Hanoï. Da Ngân a attiré le public de Hanoï avec une voix colorée et un style libre.

Lors du programme artistique "Glamour", les spectateurs ont l’occasion de succomber au charme délicieux de Saint-Germain des Prés, de fredonner les tubes des années des 80 ou de découvrir les artistes préférés des jeunes français. Tous les deux mois, il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour les amateurs de chanson, de rap ou de rock, mais toujours en français !-CVN/VNA