La chaîne sud-coréenne de grande distribution GS Retail Co ouvre son 100e magasin au Vietnam. Photo : Pulse News Korea

Hanoï (VNA) - La chaîne sud-coréenne de grande distribution GS Retail Co a ouvert son 100e magasin GS25 au Vietnam, dans le bâtiment Becamex Binh Duong dans la province méridionale de Binh Duong, selon le Système audiovisuel coréen KBS.



GS Retail Co étends la chaîne à d'autres localités du Sud comme Binh Duong et Vung Tau après le lancement de son premier magasin à Ho Chi Minh-Ville en 2018.



En cette année, GS Retail Co a officiellement commencé à franchiser sa marque, ouvrant ainsi plus de 100 magasins chaque année dans différentes localités du Vietnam, y compris Hanoï.



Au cours des deux premiers mois de cette année, les recettes de GS25 au Vietnam ont enregistré une augmentation de 46,7% par rapport à la même période de l’an passé. Pendant ce temps, Cafe25, une marque de café de GS25 a vu ses revenus augmenter de 283% en glissement annuel.



L’an dernier, cette chaîne de grande distribution a ouvert 33 magasins supplémentaires, le nombre le plus élevé pour une marque de boutiques étrangère au Vietnam.



L'entreprise prévoit d'ouvrir son premier magasin en Mongolie au premier semestre de cette année. - VNA