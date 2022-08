Cérémonie de mise en chantier de l'hôtel Wink à Hai Phong. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - La société à responsabilité limitée Indochina Kajima Development a organisé le 18 août la cérémonie de mise en chantier d’un hôtel Wink au centre de Hai Phong.



L’hôtel au 135 rue Dien Bien Phu aura une superficie totale de 16.000 m2 avec 22 étages. Il comprendra 203 chambres et 77 appartements avec d’autres services, répondant à des critères de design modernes.



Indochina Kajima Development est une coentreprise entre Indochina Capital et le groupe japonais Kajima.



Selon Peter Ryder, président de la chaîne hôtelière Wink et directeur générald’Indochina Capital, la chaîne Wink cible les jeunes touristes et hommes d’affaires qui sont habitués à de nouvelles technologies et qui veulent profiter des services pratiques et admirer la cuisine et la culture locale.



Keisuke Koshijima, vice-président exécutif du groupe Kajima, a affirmé que Hai Phong avait des potentiels pour développer le tourisme. Pourtant, à part ses atouts concernant la position géographique, la culture, l’histoire et le transport, la ville manque de logements de luxe capables de répondre aux demandes rigoureuses des clients. C’est pourquoi l’inauguration de l’hôtel Wink à Hai Phong contribuera à promouvoir le tourisme local.



L’hôtel Wink à Hai Phong est le 6e de la chaîne de 20 hôtels d’un investissement total d'environ 1 milliard de dollars qu'Indochina Kajima a construits et construira au Vietnam en cinq à sept ans.-VNA