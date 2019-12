Le Comité populaire de la province de Bac Ninh a décidé de créer deux zones industrielles auxiliaires avec un investissement total de plus de 1.600 milliards de dôngs, soit 69,5 millions de dollars.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire de Hanoï ont ouvert le 14 décembre la première édition du Festival de produits agricoles et villages de métiers de Hanoï.