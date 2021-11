Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin a présidé la cérémonie d’accueil officielle du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc (droite). Photo : VNA

Berne (VNA) - Le président de la Confédération suisse Guy Parmelin a présidé le 26 novembre (heure locale), au palais présidentiel Lohn Manor, une cérémonie d’accueil officielle du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc et d’une haute délégation du Vietnam.

Après la cérémonie d’accueil, Guy Parmelin et Nguyen Xuan Phuc ont effectué un entretien.

La visite du président Nguyen Xuan Phuc en Suisse est une preuve vivante qui montre l'affection et le respect de l'amitié traditionnelle et étroite entre les deux pays.

Le Vietnam se souvient toujours que la Suisse était l'un des premiers pays d'Europe occidentale à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1971, alors que la guerre n'était pas terminée. Le gouvernement et le peuple vietnamiens apprécient le soutien précieux que le gouvernement et le peuple suisses ont apporté au Vietnam dans la lutte d’hier pour l'indépendance nationale, ainsi que le développement et l'intégration internationale du pays d’aujourd'hui.



Sur le plan économique et commercial, la Suisse est l'un des premiers partenaires économiques européens du Vietnam et les relations de coopération a encore beaucoup d’espaces pour se développer. Les échanges commerciaux ont atteint un record de 3,6 milliards de dollars en 2019. Environ 140 entreprises suisses, dont des noms mondialement connus tels que Nestlé, ABB, Novartis, Roche, Holcim... ont fait des affaires avec succès au Vietnam, avec un investissement total de près de 2 milliards de dollars, faisant de la Suisse le 6e investisseur européen au Vietnam.

Sur la base de l'amitié traditionnelle et de la bonne coopération entre le Vietnam et la Suisse dans tous les domaines comme la politique, la diplomatie, le commerce et l’investissement, la coopération au développement, la culture et l’éducation durant ces 50 dernières années, l’entretien entre les deux chefs d'Etat créera un nouvel élan, ouvrant de grandes opportunités de coopération, pour reclasser le partenariat de coopération à un niveau plus élevé. -VNA