Binh Thuan (VNA) – Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) a inauguré samedi 21 septembre la centrale thermique Vinh Tan 4, dans la commune de Vinh Tan, district de Tuy Phong, province de Binh Thuan (Centre).



Lors de la cérémonie d’inauguration, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a indiqué que cette centrale, d’une puissance totale de 1.200 MW, était classée parmi les meilleures du pays et qu’elle répondait à tous les critères de protection de l’environnement.



D’un fonds total de plus de 36.000 milliards de dôngs (1,55 milliard de dollars), la construction de cette centrale s’inscrit dans le cadre du plan national de développement de l’électricité pour la période 2011-2020, avec une vision pour 2030.



Truong Hoa Binh a demandé à l’EVN de renforcer l’application des sciences et technologies, des techniques modernes dans la gestion et le fonctionnement, afin de garantir l’approvisionnement en électricité du pays.



La centrale thermique Vinh Tan 4 a été mise en chantier en mars 2014 dans le district de Tuy Phong, province de Binh Thuan (Centre). Jusqu’à l’heure actuelle, elle a fourni plus de 10,6 milliards de kWh au réseau électrique national. -VNA