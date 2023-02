Un bateau de pêche au large de la ville de Khanh Hai, district de Ninh Hai, province de Ninh Thuan. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - La Commission européenne (CE) reconnaît les efforts du Vietnam, sa volonté de s'améliorer et son ouverture aux recommandations de la CE. Le cadre juridique vietnamien est désormais complet et conforme aux normes internationales, mais son application demeure limitée.

C’est ce qu’a indiqué la Direction des pêches lors d'une conférence organisée le 3 février à Da Nang par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pour annoncer les résultats de travail avec la délégation d'inspection de la CE et le plan de mise en œuvre des tâches clés contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Lors de l'inspection dans la province de Khanh Hoa (Centre), la délégation de la CE a apprécié la bonne coordination entre les organes compétents vietnamiens dans la lutte contre la pêche INN. Elle a constaté que la surveillance des bateaux de pêche s'était améliorée. Cependant, la délégation de la CE a indiqué plusieurs problèmes liés à la surveillance des bateaux, à la traçabilité et au contrôle des produits aquatiques importés par conteneurs…

Panorama de la conférence. Photo: VNA



La Direction des pêches a défini des tâches clés à accomplir dans les temps à venir, telles qu’une bonne gestion des bateaux, une bonne application des lois, etc.

Les localités et les organes compétents doivent redoubler d'efforts pour mettre en œuvre efficacement les tâches clés contre la pêche INN dans les temps à venir pour faire retirer le « carton jaune », a souligné le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tiên. -VNA