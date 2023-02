Hanoi (VNA) - La cascade de Ban Giôc, Niagara, le fleuve du Mékong et les chaînes de montagnes en Europe sont des lignes frontières naturelles qualifiées de «spectaculairement belles», attirant les touristes.

La cascade de Ban Giôc est l'une des plus belles lignes frontières naturelles. Photo : baoquocte.vn





Récemment, la cascade de Ban Giôc (dans la province de Cao Bang, au Nord du Vietnam) a été classée par le site SCMP de Hong Kong (Chine) en tête de la plus belle frontière naturelle du monde, et aussi un lieu Instagrammable (endroits pour prendre de belles photos, pouvant attirer de nombreux visiteurs sur Instagram) que les visiteurs devraient explorer avant d’entrer.

Les visiteurs qui font du rafting en bambou près de la cascade turquoise peuvent se mouiller à cause des fortes éclaboussures des eaux de la cascade, a ajouté le site.

Avant cela, la cascade de Ban Giôc a été plusieurs fois répertoriée par des magazines de voyage étrangers tels que Travel Leisure, Wonder List dans le top 10 des plus belles cascades du monde.

La cascade est située sur le territoire vietnamien dans la commune de Dam Thuy (district de Trùng Khanh, province de Cao Bang), à environ 330 km de la capitale Hanoi.

La largeur de la cascade est de plus de cent mètres, avec de nombreuses cascades, de nombreux niveaux combinés à un fort courant d’eau pour émettre des sons forts, créant une scène à la fois belle et majestueuse, attirant les touristes nationaux et étrangers.

Par conséquent, c’est toujours l’une des destinations à ne pas manquer lors d’un voyage à Cao Bang.

Outre la cascade Ban Giôc, l’expert du tourisme de Hong Kong (Chine) a également classé les cascades Victoria, Niagara et Iguazu dans cette liste.

En plus des chutes d’eau, cette liste comporte également un certain nombre de frontières naturelles de rivières et de montagnes telles que le fleuve Guadiana (la frontière entre l’Espagne et le Portugal), le fleuve Mékong (la partie séparant la Chine, le Myanmar et le Vietnam) entre le Laos et la Thaïlande), les Andes (la frontière entre l’Argentine et le Chili), les Alpes (l’intersection entre la Suisse, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche, la Slovénie), la chaîne du Karakoram (la frontière), le Pakistan, l’Inde et la Chine ). – NDEL/VNA