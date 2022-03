Kuala Lumpur (VNA) - Malgré la pénurie de vaccins et la réticence du public à se faire vacciner, l'ASEAN est sur la bonne voie pour gérer la pandémie de COVID19, a déclaré le 29 mars le ministre de la Défense Hishammuddin Tun Hussein lors du forum Putrajaya 2022.

Photo d'illustration : AFP/VNA

Il a noté que près de 90% de la population à haut risque de la région a été vaccinée avec au moins une dose de vaccin, tandis que dans la plupart des pays de l'ASEAN, plus de 65% de leur population a été vaccinée.

Les États membres de l'ASEAN ont travaillé main dans la main, partagé les meilleures pratiques et sont parvenus à une compréhension mutuelle pour organiser diverses bulles et couloirs de voyage à mesure que la vaccination progressait.

Placé sous le thème "Responsabilité régionale partagée", Putrajaya qui a lieu du 28 au 31 mars, est un forum non officiel réunissant responsables gouvernementaux, décideurs politiques, experts en sécurité, praticiens de la défense et de la sécurité, groupes de consultation ainsi que des érudits, pour promouvoir une meilleure compréhension des problèmes régionaux actuels de défense et de sécurité. -VNA