Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 4 décembre (VNA) – L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a proposé la suspension des vols, y compris les vols de rapatriement, en provenance de 10 pays africains pour empêcher le variant Omicron du SARS-CoV-2 d'entrer au Vietnam.Selon le directeur de la CAAV, Dinh Viet Thang, ainsi que l'interdiction des vols en provenance des 10 pays : Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Zimbabwe, Malawi, Angola et Zambie vers le Vietnam, les passagers qui ont traversé ces pays dans les 30 jours avant entrer au Vietnam devrait se voir refuser l'entrée au Vietnam.L'agence a recommandé que le ministère des Transports demande au ministère de la Santé de publier des directives spécifiques sur le contrôle de la quarantaine des passagers arrivant de certains pays où Omicron a été trouvé, tels que la République de Corée et le Japon.Le ministère des Transports devrait également demander au ministère de la Sécurité publique de renforcer les contrôles aux postes frontières de l'aviation pour détecter les passagers qui ont voyagé dans les pays touchés par Omicron, a déclaré la CAAV.Selon la CAAV, de nombreux pays dans le monde ont appliqué des restrictions de voyage aux personnes en provenance de pays africains et/ou de ceux où Omicron a été découvert, notamment Israël, les pays de l'UE, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, la République de Corée, le Japon et le Cambodge.- VNA