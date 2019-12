Madrid (VNA) – La Thaïlande et la Bulgarie ont signé un accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services des deux pays. Il s’agit d’un signe montrant l’amélioration des relations bilatérales après des années de stagnation.



La Bulgarie souhaite rétablir ses relations avec la Thaïlande, a déclaré la vice-Première ministre et ministre bulgare des Affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva, après avoir signé le 16 décembre à Madrid cet accord avec son homologue thaïlandais Don Pramudwinai.



Le projet d'accord sur le transfert des personnes condamnées entre les deux pays devrait être finalisé, a-t-il souligné.



Les deux ministres ont également discuté de la nécessité d'une coopération plus étroite entre les deux ministères des Affaires étrangères, tant en termes de politiques que de services consulaires, compte tenu du nombre croissant de touristes bulgares en Thaïlande.



L'ambassade de Bulgarie à Bangkok a été fermée en 2011 pour des raisons financières et, depuis, la Bulgarie n'a pas d'ambassadeur accrédité en Thaïlande. La Thaïlande n'a pas non plus d'ambassade en Bulgarie bien que les deux pays aient établi leurs relations diplomatiques en 1974. –VNA