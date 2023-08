Les législateurs ont soulevé des questions sur l'exploitation, la protection et le développement des ressources aquatiques, ainsi que sur les solutions pour faire lever l'avertissement du "carton jaune" par la Commission européenne (CE).

La Commission antidumping australienne (ADC) a officiellement conclu son enquête et a décidé de ne pas imposer de droits antidumping sur les produits à base de nitrate d'ammonium originaires de Lituanie et du Vietnam, a annoncé l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a poursuivi mardi 15 août sa 25e session avec au menu la situation actuelle et les solutions pour surmonter les limites et améliorer l’efficacité des ventes aux enchères de biens et l’expertise judiciaire.