Hanoï, 5 avril (VNA) - La Banque mondiale (BM) a prévu une croissance du PIB du Vietnam cette année à 5,3 %, soit une baisse par rapport aux prévisions précédentes de 6,5 % publiées en octobre 2021.

Une chaîne de production des équipements. Photo d'illustration : VNA

Cette prévision a été publiée dans la mise à jour économique de la BM pour l'Asie de l'Est et le Pacifique intitulée ‘’ Braver les tempêtes’’ (Braving the Storms) qui a été lancée virtuellement le 5 avril.

L'économiste en chef de l'Asie de l'Est et du Pacifique, Aaditya Mattoo, a déclaré que le Vietnam est l'une des économies dont la BM a fortement révisé à la baisse les prévisions d'indicateurs de croissance.

Photo d'illustration : VNA

Bien que la prévision ait été révisée à la baisse à 5,3 %, il ne s'agit que du scénario de référence. La croissance pourrait être seulement de 4 % dans le scénario inférieur.

Expliquant la révision, il a souligné les difficultés causées par le variant Omicron de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une augmentation des infections,et par les impacts considérables de l'importation de pétrole qui équivaut à 3 % du PIB et aussi par des prix d'importation plus élevés d'autres matériaux comme le fer et l'acier.

Bien que le Vietnam ait été reconnu comme l'un des pays ayant obtenu le plus d'avantages et profité le plus des opportunités d'expansion du commerce, cependant ce fait l'a également rendu plus vulnérable aux chocs externes. Cela signifie que le pays doit mieux réussir à construire et à compléter son système de bien-être social, selon l'économiste Aaditya Mattoo.

Aaditya Mattoo a également recommandé que le Vietnam soit également plus prudent lorsqu'il examine le système financier.

Dans sa mise à jour économique, la BM prévoit également que la croissance économique de la région Asie de l'Est - Pacifique pourrait atteindre seulement 5 % en 2022, soit une baisse de 0,4 points par rapport aux prévisions d'octobre 2021. - VNA