La blockchain permet de stocker et transmettre des informations de manière transparente et sécurisée. Photo: ictvvietnam.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Des experts vietnamiens et étrangers ont discuté, lors d’un séminaire tenu le 30 mars à Hô Chi Minh-Ville, du potentiel d’application de la technologie blockchain dans divers domaines, notamment l’identification numérique.



Le séminaire a été organisé par la compagnie Vietnam Blockchain, la Fondation Asie – Vietnam (TAF) et la Compagnie de service de sécurité de l’information de Hô Chi Minh-Ville (HISSC).



Filip Graovac, expert de la TAF, a déclaré que la blockchain était actuellement l’une des technologies révolutionnaires, ayant un impact important sur de nombreux domaines de la vie.



Le Vietnam est un pays sensible au changement et au développement de nouvelles technologies et a obtenu des résultats encourageants dans l’application de la blockchain dans quelques domaines, a-t-il indiqué.



Selon le président du conseil d’administration et directeur général de Vietnam Blockchain, Dô Van Long, ces dernières années, non seulement les entreprises mais aussi le gouvernement ont accordé une grande attention et ont défini des orientations en matière d’application des technologies de l’industrie 4.0 pour perfectionner l’identification numérique et accélérer l’automatisation des flux de travaux d’organisations et d’entreprises.



La blockchain est considérée comme l’une des tendances technologiques de pointe, possédant des caractéristiques spécialisées qui sont nécessaires dans la transformation numérique au Vietnam, notamment dans l’authentification des informations, a-t-il souligné.



Des experts de la TAF ont présenté certains avantages clés de l’application de la blockchain pour résoudre les problèmes des travailleurs et ont analysé l’importance de la sécurité des infrastructures pour assurer la sécurité des informations dans l’identité numérique par la blockchain.



Grâce à un algorithme complexe, de haute sécurité, capable de désactiver les interférences d’édition sur les données et de créer de la transparence pour les utilisateurs, la blockchain devrait continuer à créer de nombreuses applications pratiques dans l’avenir, notamment dans la garantie de la sécurité des systèmes de l’Internet des objets (IoT). –VNA