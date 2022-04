Thua Thiên-Huê (VNA) – Le Centre de conservation des monuments de Huê a récemment annoncé l’ouverture au public de Tang Tho Lâu (bibliothèque), sise à 346 Dinh Tiên Hoàng à Huê, province de Thua Thiên-Huê (au Centre). Les lecteurs et visiteurs peuvent y entrer librement.

Tàng Tho Lâu est un lieu où on conserve des documents importants et des documents officiels sous la dynastie des Nguyên. Photo: Heritage

Les horaires d'ouverture seront le matin de 8h à 10h, l'après-midi de 14h à 16h du lundi au jeudi (sauf jours fériés et du Nouvel An).

Auparavant, en écho à la Journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture de 2022, le Centre de conservation des monuments de Huê a organisé le 20 avril l'exposition « Quôc su Quan et la Conservation et promotion de la valeur du patrimoine culturel de Huê » afin d'honorer la culture de la lecture à Tàng Tho Lâu. Quôc su Quan était le service chargé de la compilation, de la publication et de l’archivage des documents et livres historiques sous la dynastie des Nguyên.

L'exposition a présenté de nombreux documents sur le processus de compilation, de publication, d'archivage, des activités de Quôc Su Quan, et des dizaines de livres écrits sur la dynastie des Nguyên publiés par le Centre de la conservation des monuments de Huê.

Tàng Tho Lâu est un lieu où on conserve des documents importants et des documents officiels sous la dynastie des Nguyên. Cet ouvrage, situé au milieu du lac Hoc Hai dans la citadelle de Huê, a été entièrement restauré et ouvert aux visiteurs en 2021.

Selon les recherches du Centre de conservation des monuments de Huê, Tàng Tho Lâu est le lieu de stockage et de conservation des documents sous la dynastie des Nguyên; des traités signés avec la France sur le territoire, le droit de régner au Nord, au Centre et au Sud ; des documents diplomatiques avec les dynasties chinoises.

L’édifice Tang Tho Lau elle-même est un type d'architecture différent dans le complexe de monuments architecturaux en bois de la capitale de la dynastie des Nguyên. L'architecture intégrale de Tàng Tho Lâu est scientifiquement conçue pour répondre à la fonction de stockage et de conservation des documents et papiers importants de la cour des Nguyên.

Dans le cadre d'une série d'activités pour honorer la culture de la lecture, en plus de cette exposition, à Tàng Tho Lâu, sont également organisées d’autres activités telles que la lecture en ligne ayant pour thème « Apprendre l'histoire - améliorer l'avenir » ; la présentation des bibliothèques d'éducation au patrimoine et de la culture de la lecture à l'ère de la transformation numérique ; Une exposition en ligne sur les réalisations dans l'application de la science et de la technologie dans le processus de transformation numérique.

Toujours à cette occasion, le Centre de conservation des monuments de Huê recevra de nombreux ouvrages de recherche sur la dynastie Nguyên offerts par des chercheurs et des érudits.

En plus de l'événement de mise à l'honneur du livre et de la culture de la lecture à Tàng Tho Lâu, il y a aussi des activités patrimoniales avec les écoles à travers le concours « Partage de bons livres » par les élèves du lycée Nguyên Huê. Grâce à ce concours, les élèves ont augmenté leur amour des livres, en promouvant la culture de la lecture et le développement de leurs connaissances. – NDEL/VNA