Hanoi, 13 novembre (VNA) - Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Belgique ont atteint 2,88 milliards d’USD en 2018, dont 2,4 milliards d’exportations vietnamiennes ( 6,8% en un an).

Entre janvier et septembre 2019, le commerce bilatéral s’est établi à 2,32 milliards d’USD. Le Vietnam a exporté en Belgique pour 1,8 milliard d’USD ( 6,6%) et importé pour 445,43 millions d’USD ( 31,8%). Ainsi, le Vietnam a-t-il affiché un excédent commercial de 1,4 milliard d’USD en 9 mois.

Photo d'illustration/ depositphotos

Dans le panier des produits d’exportation vers le marché belge, les chaussures arrivent en tête avec 822,9 millions d’USD ( 21%), suivies par le textile-habillement avec 257,1 millions ( 39%). Viennent ensuite les produits aquatiques, le café, les sacs, les machines-outils, les produits sidérurgiques...De manière générale, une croissance a été enregistrée pour la plupart des produits exportés en Belgique. En particulier, les exportations de riz ont été multipliées par 2,5 fois en volume (soit 145,3%) et 2,9 fois en valeur (soit 189,8%) malgré un modeste chiffre d'affaires de 1.200 tonnes et de 882.900 dollars.Dans le secteur agricole, le commerce bilatéral a atteint environ 413 millions d’USD en 2018. Le Vietnam a exporté en Belgique principalement produits aquatiques, café, noix de cajou, poivre, riz, bois et produits dérivés, produits laitiers, aliments pour animaux, matières premières, pesticides et engrais. Le marché vietnamien a ouvert ses portes pour le bœuf et les poires fraîches de Belgique. Des fruits et légumes du Vietnam sont aussi autorisés sur ce marché. - CPV/VNA