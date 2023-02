À l'intérieur des grandes et profondes grottes se trouvent des stalactites datant de milliers d'années aux nombreuses couleurs et motifs magnifiques. Photo: CPV/VNA

Hanoi (VNA) - Après de nombreuses études et explorations, les experts ont découvert un nouveau système de grottes exploité pour le tourisme d'aventure par Quang Binh.

Le Comité populaire de la province de Quang Binh a officiellement rendu une décision sur l'exploitation pilote du circuit touristique "Découvrir Hung Thoong" pendant 12 mois. Le Comité populaire provincial a autorisé le Conseil de gestion du parc national de Phong Nha - Ke Bang à s'associer et à se coordonner avec les unités concernées pour exploiter ce nouveau produit touristique.

Dans les associations et groupes touristiques vietnamiens, de nombreuses belles images des grottes de Hung Thoong sont partagées par les "dévoreurs" du tourisme d'aventure.

La visite "Explore Hung Thoong" s'adresse aux clients âgés de 15 ans et plus, avec pas plus de 20 personnes par groupe. Elle peut être exploitée tous les mois de l'année, sauf les jours de tempêtes ou d'inondations.

À la demande du Comité populaire de Quang Binh, l'unité de gestion et d'exploitation doit surveiller la météo pour assurer la sécurité, organiser un itinéraire touristique raisonnable et apporter les meilleures expériences aux clients.-CPV/VNA