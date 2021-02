La beauté stupéfiante de Môc Châu

À environ 5 km du bourg de Môc Châu, la vallée de Mu Nau est une autre destination à ne pas manquer. Les visiteurs ont en ce moment l’occasion d’admirer un véritable "paradis blanc". Ce site s’apparente vraiment au "toit" de Môc Châu, avec une superficie totale de plus de 200 ha comprenant des forêts et vergers d’abricotiers de 40 ans et de pruniers de 25 ans. Ciel bleu, nuages blancs, montagnes majestueuses et fleurs de prunier blanches créent une scène fascinante. Les voyageurs s’immergent dans la forêt de pruniers en fleurs. Photo : VnPlus