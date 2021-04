La floraison de diverses fleurs au Nord-Ouest.



Hanoï (VNA) - La Nature a tant donné à la région nord-ouest du Vietnam, avec des paysages qui ne laissent personne indifférent. Au printemps, sa beauté est renforcée par la floraison de diverses fleurs. C'est aussi le moment où le Nord-Ouest accueille un grand nombre de touristes.

Le long de la Nationale 6 et des routes menant aux provinces de Son La, Lai Chau et Dien Bien, des fleurs recouvrent les montagnes et collines de blanc. Chaque falaise, route, est remplie de la vitalité ... Le temps printanier rend cette terre plus romantique et plus belle ...

Nguyen Thanh Nga, touriste de Hanoï, a indiqué : « La beauté fragile des fleurs et les couleurs uniques du nord-ouest apportent aux visiteurs une agréable sensation d’harmonie avec la nature ».

Dès le contrôle du COVID-19 au Vietnam, de nombreux visiteurs ont immédiatement afflué vers le nord-ouest pour se plonger dans l'atmosphère printanière.

La diversité et les caractéristiques culturelles des minorités ethniques locales laissent également de belles impressions chez les visiteurs. En plus de profiter de magnifiques paysages naturels, ils peuvent s'immerger dans des fêtes du printemps de l’ethnie Lu dans le village de Tham, province de Lai Chau.

Bien que la pandémie ait eu un impact négatif sur le tourisme, de nombreuses agences de voyages et les provinces du Nord-Ouest ont travaillé en étroite collaboration pour créer des produits touristiques originaux afin de stimuler la demande intérieure. -VNA