L’œuvre "Champa Eyes", du photographe Tuan Ngoc. Photo: CPV



Hanoï (VNA) - Deux œuvres illustrant des femmes vietnamiennes présentes dans les 50 plus belles photos du concours #Women2019 Photo Contest.



Organisé par AGORA images, un réseau social mondial de photographie qui relie les photographes du monde entier, # Women 2019 Photo Contest est un concours de photos destiné à distinguer la beauté des femmes dans le monde entier. Ce concours consiste à enregistrer le meilleur moment d'une femme. Les femmes urbaines ou rurales, vivant dans un pays moderne ou dans des zones des minorités ethniques, ont toujours une beauté qui mérite d'être honorée.



La deuxième particularité de ce concours est que les portraits n'utilisent pas de logiciel de retouche afin d’apporter les moments les plus authentiques de la beauté féminine. En plus de rendre hommage à la beauté de l’extérieur, chaque photo raconte également la force, l’indépendance et le processus d’amélioration des femmes dans le monde.



Sur plus de 12.000 photos, 50 ont été sélectionnées pour la phase finale. Le Vietnam a deux photographies. Il s’agit de "Champa Eyes", de Tuan Ngoc, et "My Grandmother" d’Andy Lam.



Le seul prix du concours, d’une valeur de 1.000 dollars, est voté par les téléspectateurs. -CPV/VNA