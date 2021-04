Hanoi, 4 avril (VNA) - Situé dans le district de Viêt Yên, province septentrionale de Bac Giang, le jardin des arbres trompettes attire un très grand nombre de touristes venant des quatre coins du pays.

Les fleurs, jaunes, forment un panicule à l’extrémité des branches.



Encore peu connue pour ses destinations touristiques malgré quelques sites intéressants (par exemple : le village de poterie de Thô Hà ou la pagode Yên Tu), la province de Bac Giang (Nord) est ces jours-ci une destination de prédilection de nombreux visiteurs, grâce à son jardin des arbres trompettes (nom scientifique : Tabebuia argentea, nom vietnamien : hoa chuông ou phong linh), situé près de la zone industrielle de Vân Chung, district de Viêt Yên.



Bonheur et légèreté dans le jardin des fleurs



Originaire d’Amérique du Sud, cette espèce est cultivée dans de nombreux pays d’Asie et à plusieurs endroits au Vietnam. Mais leur nombre reste modeste, ce qui explique l’engouement pour le magnifique jardin de Bac Giang, devenu en peu de temps une des destinations tendances des jeunes couples vietnamiens.



Quand arrive le printemps, les fleurs en forme de trompette s’épanouissent pour le grand bonheur des nombreux amateurs de nature et de photographie. Beaucoup de jeunes décident de faire le déplacement pour s’immerger dans cet espace vaste, aéré et coloré et l’immortaliser à travers leurs appareil photo ou smartphone. Ces fleurs se mélangent à de nombreuses autres espèces pour embellir les parterres. Les visiteurs peuvent contempler de loin les très belles rangés de fleurs colorées. À l’intérieur, la scène est parfaite pour des clichés romantiques. Au sol par exemple, les fleurs tombées forment un tapis doré comme dans un jardin féérique.



Les fleurs s’épanouissent du tronc jusqu’à la cime. Par conséquent, les touristes peuvent facilement prendre des photos panoramiques pour "capturer" leurs meilleurs détails. Le jardin de Bac Giang laisse une impression de bonheur et de légèreté dans le cœur des visiteurs.



Un endroit apprécié pour les photos de mariage



Dans le jardin des arbres trompettes à Bac Giang (Nord).Parmi les visiteurs du jardin se trouvent notamment des jeunes couples posant pour leurs photos de mariage. La beauté des lieux facilite le travail du photographe et la plupart sortent enthousiasmés.

Dans le jardin des arbres trompettes à Bac Giang (Nord).



"Le paysage est magnifique. Le jardin des arbres trompettes aux couleurs vives nous permet d’obtenir de très belles photos. Je suis très contente", a partagé Trân Thi Lan, une jeune mariée venue du district de Yên Dung.



Actuellement, le jardin est public et son entrée est libre et gratuite. "Cet endroit est proche de ma maison. Lorsque je l’ai découvert, j’ai invité mes amis à y prendre des photos", a confié Nguyên Thu Hoa du district de Viêt Yên, province de Bac Giang.



L’idéal c’est de visiter le jardin entre 07h00 et 11h00, car le soleil n’est pas trop fort. Ces photos seront donc plus belles et plus contrastées. Alors, rendez-vous au jardin des arbres trompettes à Bac Giang ! - CVN/VNA