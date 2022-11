Peintre Nguyên Trong Dung et son oeuvre. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Le 4 novembre, l'exposition "Nostalgie de soie" de l'artiste Nguyên Trong Dung a été inaugurée à la galerie The World ArtSpace (Thao Diên, ville de Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville). Elle met en valeur la beauté et le patrimoine de l'ancienne ville de Hôi An.



"Nostalgie de soie" de Nguyên Trong Dung est composée de 25 œuvres réalisées au cours des trois dernières années. Les œuvres sont principalement inspirées de l'ancienne ville de Hôi An et sont réalisées sur soie. Loin du tumulte des rues animées de la vie quotidienne vietnamienne, les peintures sur soie de Nguyên Trong Dung présentent une disposition simple et serrée avec des blocs, des rythmes et des couleurs qui sont délicatement et harmonieusement mélangés, dans un langage artistique à la fois traditionnel et moderne.



À propos de son exposition, le peintre Nguyên Trong Dung a déclaré : "Je suis né et j'ai grandi à Hôi An. Pour moi, Hôi An est une ville ancienne à la beauté cachée avec ses toits de tuiles, ses ruelles, ses marchands ambulants ou ses petits marchés. Cependant, l'urbanisation fait peu à peu disparaître ces images typiques. À travers cette exposition, je veux montrer au public la beauté éternelle de la vieille ville de Hôi An".



Nguyên Trong Dung a choisi la soie pour donner aux visiteurs une sensation de douceur et de calme.-CVN/VNA