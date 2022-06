Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 23 juin, le Musée des beaux arts de Huê a inauguré une exposition intitulée “La beauté de Huê à travers la poésie et la peinture”.



L’événement s’inscrit dans le cadre des activités en réponse à la semaine du Festival de Huê 2022.

L’exposition présente au public plus de 250 croquis et 30 poèmes portant sur le patrimoine culturel de Huê. C’est le résultat d’un programme intitulé “Itinéraire de croquis sur le patrimoine de Huê, l’ancienne capitale”, organisé par le Musée des beaux-arts de Huê. Le programme a réuni une centaine d’architectes, de peintres, de poètes, d’écrivains et d’amoureux des croquis.

L’exposition fermera ses portes le 30 juin. - VOV/VNA