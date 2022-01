Le ministre chargé de la coordination des affaires maritimes et des affaires d'investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, a appelé le Japon à investir dans la construction de centrales hydroélectriques.

Le Cambodge reportera la conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat) prévue les 18 et 19 janvier en personne dans la province de Siem Reap.

Les ministres du Commerce de Singapour et du Japon se sont engagés le 12 janvier à maintenir les normes élevées d'accès au marché et les règles de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifiqu