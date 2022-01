La Banque mondiale optimiste quant à la croissance de l'économie lao. Photo : WB

Vientiane, 13 janvier (VNA) – La Banque mondiale (BM) a prédit que le Laos connaîtra une croissance économique de 4,5% en 2022 et de 4,8% en 2023 malgré un ralentissement prévu de la croissance de l'économie mondiale, a rapporté Vientiane Times.Cependant, l'économie mondiale entre dans un ralentissement prononcé dans le contexte des nouvelles menaces des variants de COVID-19 et d'une augmentation de l'inflation, de la dette et des inégalités de revenus qui pourraient menacer la reprise dans les économies émergentes et en développement, selon le dernier rapport de la BM sur les perspectives économiques mondiales.La croissance mondiale devrait nettement décélérer, passant de 5,5% en 2021 à 4,1% en 2022 et 3,2% en 2023. La propagation rapide du variant Omicron indique que la pandémie continuera probablement de perturber l'activité économique à court terme.Au Laos, le gouvernement a assoupli un certain nombre de mesures et accéléré le programme de vaccination pour permettre au secteur privé de reprendre ses activités, ses usines et ses projets d'investissement afin de stimuler davantage la croissance économique.Le gouvernement a rouvert le pays aux visiteurs internationaux ce mois-ci dans le but de relancer les secteurs du tourisme et des services qui ont été durement touchés par la pandémie depuis 2020.- VNA