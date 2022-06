Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - La Banque d'État est prête à compléter plus fréquemment l'offre de devises sur le marché, créant ainsi les conditions permettant aux établissements de crédit de répondre pleinement et rapidement aux besoins légitimes en devises des organisations et des particuliers.



C’est ce qu’a déclaré Pham Chi Quang, directeur adjoint du Département de la politique monétaire de la Banque d'Etat.



Selon lui, depuis le début de 2022, les banques centrales ont accéléré le processus de resserrement de la politique monétaire pour contrôler la pression inflationniste. Depuis le début de l’année, la Banque d'État vietnamienne a vendu des devises étrangères pour compléter l'offre sur le marché, répondant ainsi aux besoins légitimes en devises étrangères de l'économie. Selon la Banque d'État du Vietnam, le taux de change actuel entre le dollar américain et le dong vietnamien a augmenté d'environ 2% par rapport à la fin de 2021, ce qui convient aux conditions et à l'évolution des marchés national et mondial.



Dans le contexte des évolutions défavorables du marché et des pressions actuelles, avec les réserves de change fortement consolidées par la Banque d'État au cours des périodes précédentes, la Banque d'État continuera de vendre des devises étrangères pour stabiliser le marché, a indiqué Pham Chi Quang.-VNA