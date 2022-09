Hanoi (VNA) – La gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Thi Hông, a promulgué jeudi 22 septembre des décisions sur la révision à la hausse de plusieurs taux d’intérêt de 1% à compter du 23 septembre.

En vertu de la décision n°1606/QĐ-NHNN du 22 septembre, le taux d’intérêt de refinancement sera fixé à 5 % par an, le taux de réescompte à 3,5% et le taux des prêts interbancaires au jour le jour à 6%.En vertu d’une autre décision, le taux d’intérêt pour les dépôts à terme et à un mois en dông vietnamien est plafonné à 0,5% par an, tandis que celui des dépôts de 1 à 6 mois est de 5%.Les dépôts de 1 à 6 mois auprès des caisses populaires et des organismes de micro-finance bénéficieront d’un taux d’intérêt annuel de 5,5%. – VNA