Photo : vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - La Banque d'État du Vietnam vient d'être classée dans le groupe A du classement de la sécurité de la cyber-information des organes étatiques en 2020 selon le département de cybersécurité du ministère de l'Information et de la Communication.

Ainsi, c'est la deuxième fois consécutive que la Banque d'État est notée A. En 2019, elle était la seule unité de niveau ministériel à être notée A en termes de sécurité de l'information.

Cette information a été rendue publique le 27 octobre lors de la cérémonie d'annonce du classement du niveau de sécurité de la cyber-information des ministères, des branches et des localités en 2020, dans le cadre du salon international sur la cybersécurité au Vietnam organisé en ligne le 27 octobre par le Département de la cybersécurité et le groupe IEC.

Cérémonie d'annonce du classement de la cybersécurité des ministères, branches et localités en 2020. Photo : vneconomy.vn

Le Département de la cybersécurité a mené une évaluation auprès de 89 agences, dont 26 ministères, agences de niveau ministériel, agences gouvernementales et des 63 provinces et villes du ressort central.

En 2020, il y a neuf unités notées A, dont deux de niveau ministériel (la Banque d'État et le ministère des Transports) et sept de niveau provincial. 19 unités ont été notées B et 5 ont été notées C.

Les résultats 2021 de l'évaluation de la cybersécurité des ministères, des branches et des localités devraient être annoncés lors de la Journée de la sécurité de l'information en 2021. -VNA