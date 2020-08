Une succursale de Vietcombank à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Banque d’État du Vietnam (BEV) a décidé de baisser depuis le 6 août ses taux directeurs de 0,2% à 0,5%.

Il s'agit de la deuxième baisse des taux d'intérêt en 2020. Plus tôt, le 16 mars, la BEV avait décidé de réduire une série de taux directeurs.

Lors de cet nouvel ajustement, la BEV a réduit le taux des réserves obligatoires en dông vietnamien, qui est désormais de 0,5% par an. Le taux d'intérêt des dépôts en dông dépassant les réserves obligatoires est de 0% par an, en baisse de 0,5 % par rapport aux taux décidés dans une décision du 16 mars dernier.

Le nouveau taux d'intérêt des dépôts en dông chez la Banque de développement du Vietnam et la Banque du Vietnam pour les politiques sociales - toutes deux banques publiques, chez les Caisses de crédit populaire et les institutions de microfinance, est de 0,8% par an (-0,2% par rapport au taux stipulé dans une décision publiée le 16 mars dernier).

Le taux d'intérêt des dépôts du Trésor public et de l'assurance des dépôts du Vietnam auprès de la BEV est désormais de 0,8% par an, en baisse de 0,2%.

Le BEV a déclaré que l'ajustement était basé sur les développements macro-économiques et le niveau des taux d'intérêt sur le marché. -VNA