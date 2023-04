Hanoi (VNA) – Les taux directeurs sont à nouveau réduits depuis début avril. Objectif : épauler les entreprises dans le redressement de leurs activités et promouvoir la reprise économique. Cette modification génère des impacts positifs sur l’économie nationale.

La Banque d'État a annoncé une nouvelle réduction des taux d'intérêt. Photo: VNA

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a une fois de plus réduit ses taux directeurs le 3 avril, après une précédente baisse datée du 13 mars. Elle a déclaré que cette mesure flexible était en réponse à la situation actuelle du marché et visait à favoriser la reprise de la croissance économique. La réduction des taux directeurs doit aider à réduire les difficultés rencontrées par les entreprises et orienter la tendance à la baisse des taux d’intérêt sur le marché financier.



Cependant, la BEV a souligné qu’elle était consciente de la pression inflationniste croissante, étant donné que l’inflation avait atteint 4,6% au cours des deux premiers mois de l’année, tandis que l’inflation mondiale était également élevée. Les principales banques centrales ont poursuivi le resserrement de leur politique monétaire en augmentant ou maintenant les taux à des niveaux élevés. La BEV continuera de surveiller les marchés nationaux et étrangers pour ajuster les taux directeurs en conséquence, et pour ordonner aux établissements de crédit de prendre des mesures draconiennes. L’objectif est de stabiliser les taux d’intérêt des prêts pour aider les entreprises à se redresser et à développer leur production et leur commerce.

Juste après la décision de la Banque centrale, toutes les banques commerciales ont réduit les taux d’intérêt sur les dépôts pour soutenir les entreprises et la reprise économique. La gouverneure de la BEV, Nguyên Thi Hông, a souligné la nécessité d’une réponse proactive et flexible aux évolutions économiques pour contrôler l’inflation et stabiliser la macro-économie. Elle a ajouté que des réévaluations fréquentes étaient nécessaires pour identifier les priorités et les objectifs pour chaque période, tout en soulignant le but de contrôler l’inflation, et de garantir la sécurité du système bancaire pour atteindre les objectifs socio-économiques.

En janvier et février derniers, malgré les niveaux records de l’inflation dans le monde, la BEV a maintenu ses taux directeurs pour stabiliser le marché. Depuis le 15 mars, elle a même réduit certains de ces taux, en tenant compte des marchés nationaux et étrangers, tout en garantissant la solvabilité des marchés et les besoins légitimes en devises étrangères, selon Pham Chi Quang, directeur du Département des politiques monétaires de la Banque centrale.

Faciliter l’accès aux capitaux



“La décision de réduire les taux directeurs de la BEV est adéquate et s’est basée sur les évolutions économiques dans le pays et dans le monde, surtout dans le contexte où la croissance des crédits est en baisse. Elle permet de contrôler l’inflation et de maintenir la stabilité macroéconomique”, a souligné le Dr. Vo Tri Thành, membre du Conseil national de consultation sur les politiques monétaires et financières.

En 2023, l’Assemblée nationale a tablé sur une croissance de 6,5% et une inflation de 4,5%. La BEV a donc fixé une croissance du crédit comprise entre 14% et 15%. Sa gouvernance est flexible mais très prudente pour répondre à la fois au maintien de la macroéconomie, à l’aide aux activités de commerce et de production et à l’assurance de la sécurité du système, a précisé Vo Tri Thành.

“C’est une démarche astucieuse mais très raisonnable de la BEV”, a déclaré Hoàng Công Tuân, économiste en chef de la Société des actions de la Banque de l’armée. La croissance des crédits au premier trimestre est inférieure à la pratique régulière, tandis que la croissance économique des deux premiers mois est de 3,32%, soit le taux le plus faible depuis 13 ans. Ainsi, l’octroi de fonds à des coûts modérés aux entreprises pour stimuler la croissance économique est très important. Ce n’est pas un cas unique au Vietnam. La baisse des taux d’intérêt sera une tendance mondiale dans un futur proche.

“Bien sûr, la communauté des entreprises est enthousiaste à la nouvelle de la baisse des taux d’intérêt”, a analysé Nguyên Kim Hung, vice-présidente de l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam. “Ce qui est important, c’est de prendre des mesures pour améliorer la santé des entreprises, comme les politiques d’exonération fiscale, afin d’augmenter leur capacité d’absorption de fonds”. – CVN/VNA