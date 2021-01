Hô Chi Minh-Ville, 8 janvier (VNA) - La Banque d'État du Vietnam (SBV) vise un taux de croissance du crédit de 12% en 2021, ce qui équivaut à la croissance de 12,13% l'an dernier, selon le gouverneur adjoint de la SBV, Dao Minh Tu.

Photo d'illustration : VNA

Cependant, l'objectif n'est pas un chiffre fixe, car la banque centrale peut l'ajuster si nécessaire, a déclaré Dao Minh Tu lors d'une conférence de presse tenue le 7 janvier à Hô Chi Minh-Ville.

Il a déclaré qu'au cas où la pandémie du COVID-19 serait totalement contrôlée et que l'économie aurait besoin d'une reprise rapide, entraînant une demande de crédit accrue, la SBV étendrait le crédit pour soutenir les entreprises et la reprise économique. Inversement, s'il y a des signes que l'économie a besoin d'un contrôle plus strict pour freiner l'inflation, la croissance du crédit sera réduite, a-t-il déclaré.

Dao Minh Tu a ajouté que le soutien aux entreprises pendant la période post-pandémique est défini comme l'une des tâches majeures du secteur bancaire en 2021.

La banque soumet une proposition au Premier ministre sur les ajustements de la réglementation sur la restructuration de la dette des établissements de crédit étrangers et des succursales bancaires, la réduction et l'exemption des intérêts et des frais et le maintien de la classification de la dette pour soutenir les clients touchés par le COVID-19.

En 2020, la SBV a déployé de nombreux efforts pour maintenir un taux de croissance du crédit adapté, tandis que le crédit pour les zones à risque était étroitement contrôlé.

Les établissements de crédit ont également lancé de nombreux programmes pour offrir des prêts avec les intérêts préférentiels aux clients.

Au 31 décembre 2020, le solde créditeur de l'économie atteignait près de 9,2 quadrillions de dongs, en hausse d'environ 12,13% sur un an. La hausse était de 13,65% en 2019. - VNA