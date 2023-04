Photo: kinhtedothi.vn

Hanoï (VNA) - Le chuối nếp nướng (banane grillée) du Vietnam fait partie de la liste des 9 meilleurs desserts au monde récemment établie par “Culinary Journeys”, une émission diffusés sur la chaîne de télévision américaine CNN. Ce plat croustillant, chaud et parfumé, à déguster avec du lait de coco et des cacahuètes grillées, est un incontournable au Vietnam.



Il est 15 heures. Hang et son mari ouvrent leur magasin situé à l’angle d’un carrefour entre les rues Hang Duong et Hang Chiêu, dans le vieux quartier de Hanoi. Sur le trottoir, se trouvent un gril à charbon d'environ un mètre de long et un pot en aluminium de 20 litres contenant du lait de coco. On trouve aussi une boîte de cacahuètes pilées, des noix de coco fraîches, et des sachets plastiques avec de petites brochettes pour que les clients puissent emporter.



Ouvert il y a plus de 5 ans, le magasin de Hang est le premier à proposer des bananes grillées à Hanoï. C’est aussi le meilleur endroit où les gourmets peuvent déguster cette spécialité venue du Sud-Ouest du Vietnam avec seulement 20 mille dôngs.



"En allant dans le Sud, j’ai eu l’occasion de déguster de la banane grillée et j’ai tout de suite adoré. C’est un plat populaire dans le Sud-Ouest. J'ai demandé à un proche vivant dans cette région de m'apprendre à le préparer. De retour à Hanoi, j’ai ouvert ce petit magasin. Chaque jour, je vends une centaine de bananes grillées. Mon magasin reste ouvert jusqu’à 22h", nous dit Hang.



Toujours selon Hang, le secret d’une banane grillée réussie réside dans la préparation et le traitement des ingrédients.



«Les ingrédients doivent être préparés avec soin. Le riz gluant et les bananes doivent être bien choisis. Lorsque les bananes commencent à mûrir, épluchez-les, lavez-les dans de l'eau salée, puis faites-les mariner avec du sucre et du sel pendant 30 minutes. Le riz gluant doit être trempé dans de l'eau pendant une nuit ou pendant environ 6 à 7 heures. Lorsque le riz est juste cuit, ajoutez le lait de coco et le sucre, poursuivez la cuisson jusqu'à ce que le riz soit tendre», recommande-t-elle.



C’est le lait de coco qui donne sa saveur unique à la banane grillée.



«Le lait de coco doit être préparé à partir de noix de coco fraîche. Il faut choisir une noix de coco un peu vieille. Lorsque vous chauffez le lait de coco, ajoutez un peu de sel et de farine de tapioca pour créer une consistance lisse et épaisse pour le jus», précise Hang.



Après avoir été marinée avec un peu de sucre et de sel pendant 30 minutes, la banane sera pelée, recouverte de riz gluant et enveloppée dans une feuille de banane, puis grillée. C’est meilleur chaud, accompagné de lait de coco crémeux légèrement sucré et de cacahuètes grillées.



Avant d'être élue l’un des meilleurs desserts du monde, la banane grillée figurait déjà dans la liste des 20 meilleurs plats de rue de l'année. Liste qui a été établie lors du congrès mondial de la cuisine de rue 2013 qui s'est tenu à Singapour. Si vous avez l'occasion de venir au Vietnam, goûtez cette collation!-VOV/VNA