Pékin (VNA) - La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) va investir 1,09 milliard de dollars dans six projets dans l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a déclaré son président Jin Liqun cité par China Daily.



La banque va jouer un rôle plus important dans la promotion de l'interconnectivité entre la Chine, l'ASEAN et d'autres pays asiatiques, a-t-il déclaré lors de la 16e Exposition Chine-ASEAN à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine.

Au cours des quatre dernières années, la BAII a investi 1 milliard de dollars dans 10 projets dans six pays de l'ASEAN, a-t-il fait savoir.

Créée en janvier 2016 et basée à Pékin, la BAII est une banque multilatérale de développement axée sur le développement économique au moyen de financement d'infrastructures en Asie.

Dotée d'un capital totalisant 100 milliards de dollars et orientée principalement sur l'infrastructure durable, la connectivité transnationale et la mobilisation des capitaux privés, la BAII complète d'autres efforts en matière de développement dans la région.

L’institution a élargi son nombre de membres à 100 et approuvé 46 projets de prêts pour un montant total de 8,5 milliards de dollars pour ses 18 membres. - VNA