Photo: VOV

Quang Ninh (VNA) - La baie d'Ha Long, site classé au patrimoine de l'UNESCO, qui compte plus de 2.000 grandes et petites îles calcaires, est un véritable paradis touristique en Asie, a salué le magazine américain Travel + Leisure.

Celui-ci a inscrit la merveille vietnamienne sur sa liste des quatre destinations pour admirer les plus beaux levers et couchers du soleil au monde, aux côtés de l'île de Romblon (Philippines), de la plage de Kuakata (Bangladesh) et du parc national de Kenting (Taïwan, Chine).

Travel + Leisure suggère aux touristes de passer deux nuits à Ha Long à bord d’un bateau de croisière. Ils pourront alors contempler le moment où le ciel se transforme avec ses différentes gammes de couleurs enchanteresses, que ce soit à l’aube ou au crépuscule.-VOV/VNA