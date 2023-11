Vue aérienne de la baie de Lan Ha à Hai Phong (Nord). Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Avec ses paysages naturels préservés, ses caractéristiques culturelles uniques et sa biodiversité diversifiée, la baie de Lan Ha est classée parmi les plus belles du monde, représentant une destination touristique très attrayante pour les visiteurs vietnamiens et étrangers.

La baie de Lan Ha est située dans l’archipel de Cát Bà, à l’est de la ville de Hai Phong (Nord) et tout près de la baie de Ha Long, province de Quang Ninh. Elle comprend plus de 400 îles et îlots, ainsi que 139 plages, s’étendant sur une superficie de plus de 7.000 ha.

Lan Ha est l’une des destinations phares de Cat Bà. Les touristes peuvent se prélasser sur les plages, se baigner dans une eau turquoise ou explorer de nombreuses grottes cachées et forêts tropicales. Ils peuvent visiter la grotte Sang Tôi en kayak, qui est la plus grande submergée de Lan Ha. Les eaux y sont d’une grande clarté, offrant la possibilité d’observer la faune sous-marine, notamment les poissons et les coraux. Une expérience véritablement unique !

Des paysages à couper le souffle

La baie est caractérisée par une densité importante de montagnes calcaires, qui crée une multitude de petites criques où de nombreuses grottes restent encore à explorer.

Une plage de la baie de Lan Ha. Photo: VNA

Ses 400 îles sont couvertes de verdure. La mer y est paisible, avec de petits villages de pêcheurs qui semblent être isolés du reste du monde. On y pêche principalement des crabes, des ormeaux, et des moules vertes, mais aussi des mérous.

Contrairement à la baie de Ha Long, Lan Ha compte de nombreuses plages vierges et isolées, invitant les voyageurs à les explorer toutes. Autour des îles Sên, Cu, Khi, sous les eaux limpides, on peut admirer les coraux colorés.

De par ses caractéristiques naturelles et culturelles, la baie de Lan Ha a été classée Parc national maritime par le gouvernement en 1986. En 2004, l’UNESCO l’a officiellement reconnue comme Réserve mondiale de biosphère. En 2012, elle a été classée comme paysage pittoresque - site national spécial. En 2020, elle a été admise en tant que 46e membre du Conseil des plus belles baies du monde (MBBW).

Les touristes internationaux visitent souvent Lan Ha pendant la saison hiver-printemps pour profiter de sa beauté majestueuse. De nombreux voyageurs optent pour le kayak pour explorer les grottes et d’autres choisissent des circuits touristiques pour visiter la baie et y passer la nuit.

De plus, les visiteurs peuvent découvrir les villages de pêcheurs de Cai Bèo et de Van Gia, abritant des centaines de foyers.

Au port de Bên Bèo, le point d’entrée vers la baie de Lan Ha, le comité de gestion de l’archipel de Cat Bà vient de mettre en service un système de billetterie automatique, ce qui permet aux visiteurs d’acheter des billets sans attendre. La procédure est simple et rapide, et ce système contribuera également à résoudre les problèmes de surcharge et à renforcer la sécurité. -CVN/VNA