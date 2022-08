Hanoi (VNA) – Le site internet Thrillist a récemment présenté les meilleures destinations de l’Asie du Sud-Est, où figure la baie de Ha Long au Vietnam.

La baie de Lan Ha. Photo: Viettravel

Après deux mois de voyage en Asie du Sud-Est, une région qui compte plus de 40 sites reconnus par l’UNESCO en tant que patrimoine mondial, l’auteur de l’article, Kastalia Medrano, a écrit que le village flottant autour de l’île de Cat Ba, dont l’histoire remonte a des milliers d’années, comptait environ 200 maisons.



« La baie possède des centaines d’îles, dont Cat Ba est la plus grande. Les visiteurs peuvent la découvrir en bateau ou y passer toute la journée pour nager. Il y a une centaine d’hôtels dans ses environs qui satisfont tous les types de visiteurs. », a-t-il indiqué.



Outre la baie de Lan Ha, Medrano a également suggéré aux touristes d’autres destinations touristiques en Asie du Sud-Est telles que le temple d’Angkor Wat au Cambodge, la cascade de Kuang Si au Laos, l’ancienne capitale de Bagan au Myanmar, Chiang Mai en Thaïlande, l’île de Bornéo en Malaisie, Gardens by the Bay à Singapour, les rizières en terrasses de Banaue aux Philippines, le parc national de Kelimutu en Indonésie, la ville flottante de Kampong Ayer au Brunei et l’île d’Atauro au Timor oriental.



Située à l’est de l’île de Cat Ba, au sud de la baie d’Ha Long et dotée d’une superficie de plus de 7 000 hectares, la baie de Lan Ha se trouve entre deux réserves naturelles mondiales.



Elle compte environ 376 îles émergeant des eaux émeraudes, créant un paysage magnifique.



Toutes les îles de Lan Ha et Cat Ba sont couvertes de végétation. Elles comptent 139 petites plages de sable doré immaculées invitant les visiteurs à explorer. - NDEL/VNA