Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a réduit mercredi ses prévisions de croissance pour l'Asie en développement pour 2022, en raison du blocage dû à la pandémie de Covid-19 en Chine, du conflit en Ukraine et de la pression de l’inflation dans la région.



La BAD estime que la croissance de l'économie de la région d'Asie en développement connaîtra une croissance de 4,3% cette année, contre 5,2% selon les prévisions publiées en avril.



Elle a aussi abaissé sa prévision de croissance pour la Chine en 2023 à 3,3%, soit 2,7 points de moins que sa dernière estimation publiée en avril.



La région d’Asie en développement comprend 46 pays membres de la BAD. Pour 2022, l'inflation devrait atteindre 4,5%, contre des prévisions de 3,7% en avril, à cause du conflit russo-ukrainien qui a entraîné les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix des aliments et de l'énergie.-VOV/VNA