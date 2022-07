Photo: The Star

Kuala Lumpur, 25 juillet (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a déclaré que l'économie philippine devrait croître plus rapidement que prévu initialement en 2022, suite à l'assouplissement des restrictions de mobilité liées au COVID-19, à l'expansion du programme de vaccination contre le COVID-19 , et un rebond de l'investissement et de la consommation des ménages.Le rapport supplémentaire d’Asian Development Outlook 2022 indique que l'économie philippine connaîtra une croissance d'au moins 6,5 % en 2022, en hausse par rapport aux prévisions d'avril de la banque de 6 %. La projection de croissance pour 2023 reste à 6,3 %. Les risques à la baisse pesant sur la croissance au second semestre 2022 pourraient provenir de ralentissements plus marqués que prévu dans les principales économies industrielles, d'une éventuelle hausse persistante des prix mondiaux des matières premières et d'un durcissement des conditions financières.La dynamique de croissance de l'économie philippine s'est accélérée près de sa trajectoire de croissance idéale, a déclaré Kelly Bird, directrice nationale de la banque basée à Manille pour les Philippines.Une forte demande intérieure soutenue par une reprise de l'emploi et des envois de fonds, l'expansion des investissements privés et de grands projets d'infrastructures publiques soutiendront la reprise du pays après l'impact économique de la pandémie, a ajouté Bird.La BAD a déclaré qu'une couverture vaccinale anti- COVID-19 plus large, avec des adolescents parmi ceux qui se font inoculer, et des impacts relativement légers sur la santé de la variante Omicron ont permis au gouvernement d'assouplir les restrictions, ce qui, à son tour, a stimulé une reprise des opérations élargies pour la plupart des entreprises privées. Le taux de chômage dans le pays se rapproche des niveaux d'avant la pandémie, qui est de 6 % en mai 2022, contre 7,7 % un an plus tôt.La BAD prévoit que l'inflation s'accélérera à 4,9 % et 4,3 % en 2022 et 2023, respectivement, en raison de la hausse des prix mondiaux des matières premières, en hausse par rapport aux prévisions d'avril de la BAD de 4,2 % en 2022 et 3,5 % en 2023.Le groupe économique du gouvernement philippin a réduit sa fourchette cible de PIB pour 2022 à 6,5 à 7,5 % de 7 à 8 % au début de ce mois en raison des "récents développements extérieurs et intérieurs".- VNA