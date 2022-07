Jakarta (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a relevé ses prévisions de croissance pour l'Indonésie à 5,2 % cette année en raison d'une demande intérieure saine et d'une croissance régulière des exportations.

Un coin de Jakarta. Photo / Jakarta Post

La projection révisée du supplément Asian Development Outlook (ADO) 2022 est en hausse par rapport aux prévisions d'avril de la banque de 5,0 %.Le rapport prévoit une inflation plus élevée en Indonésie cette année à 4,0 %, par rapport à la projection de 3,6 % de la BAD en avril, en raison des prix élevés des matières premières. Pour 2023, la BAD prévoit une croissance de l'économie indonésienne de 5,3 % et une inflation de 3,3 %."L'activité économique en Indonésie continue de se normaliser tandis que les infections au COVID-19 restent gérables, malgré une augmentation récente du nombre de cas", a déclaré le directeur national de la BAD pour l'Indonésie, Jiro Tominaga, dans un communiqué publié le 21 juillet.« L'inflation a augmenté, ce qui a nui au pouvoir d'achat des ménages. Cependant, les prix élevés des exportations de produits de base clés génèrent des recettes d'exportation et des recettes fiscales exceptionnelles, permettant au gouvernement de fournir une aide pour des aliments, de l'électricité et du carburant plus coûteux tout en réduisant le déficit budgétaire.La BAD s'est engagée à réaliser une Asie et le Pacifique prospères, inclusifs, résilients et durables, tout en poursuivant ses efforts pour éradiquer l'extrême pauvreté. Créée en 1966, elle est détenue par 68 membres dont 49 de la région.- VNA