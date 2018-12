La cérémonie de signature entre la BAD et la BIDV. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) et la Banque de l' investissement et du développement du Vietnam (BIDV) ont signé le 12 décembre un contrat de prêt d'un montant de 300 millions de dollars destiné à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises (PME) au Vietnam.



Ce contrat comprend un prêt A de 200 millions de dollars fourni par la BAD et un prêt B de 100 millions fourni par 12 banques commerciaux, répartis sur deux tranches de trois et cinq ans.

Le chef du Département des opérations du secteur privé de la BAD, Michael Barrow, a déclaré que le partenariat entre la BAD et la BIDV - le plus grand prêteur du secteur des PME du Vietnam -, augmentera les prêts aux petites et moyennes entreprises, qui rencontrent souvent des difficultés dans l'accès aux services financiers.



Les efforts de la BIDV pour prêter aux PME font écho à ceux de la BAD et du gouvernement vietnamien pour améliorer l'accès des PME aux services financiers, contribuant à la croissance économique du pays, a-t-il ajouté.



Les prêts soutiendront les PME vietnamiennes et réaffirmeront le partenariat entre la BIDV et la BAD dans la réduction de la pauvreté, la croissance économique, l'intégration régionale et la protection de l'environnement, a déclaré Phan Duc Tu, président du Conseil d'administration de BIDV.



Il a affirmé que ces prêts symbolisaient la coopération à long terme entre la BAD et la BIDV pour le développement durable du Vietnam.



Les PME, qui représentent la plupart des entreprises au Vietnam, contribuent à 40% au produit intérieur brut. En dépit de leurs contributions importantes à l'économie, elles rencontrent encore de nombreux obstacles qui entravent leur potentiel de développement économique, notamment le manque d'accès au financement.



Fin juin 2018, la BIDV comptait 250.000 clients qui sont des PME, soit près de 40% de l'ensemble des clients étant des PME au Vietnam. Son portefeuille de prêts aux PME a atteint plus de 240.000 milliards de dongs (environ 10,4 milliards de dollars).



Ces efforts feront de la BAD la première institution de financement au développement à fournir des prêts à long terme à la BIDV. -VNA