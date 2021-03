Hô Chi Minh-Ville, 20 mars (VNA) – Hô Chi Minh-Ville considère toujours la Banque asiatique de développement (BAD) comme un partenaire majeur qui joue un rôle important dans le développement de la ville, a déclaré un responsable de la ville.

Lors de la réception. Photo : VNA

Lors d'une réception le 19 mars à Hô Chi Minh-Ville pour le directeur national de la BAD au Vietnam, Andrew Jeffries, le président du Comité populaire municipal Nguyen Thanh Phong a déclaré que les projets utilisant des prêts de la BAD avaient considérablement contribué au développement socio-économique municipal.Hô Chi Minh-Ville est prête à coopérer avec le directeur national de la BAD ainsi que le bureau de la banque pour déployer efficacement les projets de la BAD dans la métropole du Sud, a-t-il affirmé.Nguyen Thanh Phong a proposé que les dirigeants de la BAD aident Hô Chi Minh-Ville à accélérer le décaissement des prêts ainsi que l'avancement des projets en cours, affirmant que les deux parties devraient continuer à réaliser avec succès le mémorandum d'accord conclu en juin dernier.Il a appelé au soutien de la BAD dans quatre projets de développement dans le pôle économique du Sud pour la période 2020-2025 avec une vision à l'horizon 2030.La banque deviendra non seulement un fournisseur de prêts de Hô Chi Minh-Ville, mais également un consultant technique et politique pour la ville, en particulier pour améliorer les capacités des responsables municipales, a estimé Nguyen Thanh Phong.Pour sa part, Andrew Jeffries a déclaré que sa visite faisait partie de la mission de programmation par pays de la BAD, visant à travailler avec les ministères, les agences et les localités vietnamiennes sur le programme d’opération de la banque dans le pays dans les temps à venir.Saluant le potentiel de développement et la position de Hô Chi Minh-Ville, tant au niveau régional que national, Andrew Jeffries a affirmé que la BAD accorde toujours de l’importance à Hô Chi Minh-Ville dans sa coopération avec le Vietnam.La BAD souhaite et se tient prête à favoriser la coopération avec la ville dans sa construction et son développement, tout d'abord dans les activités visant à améliorer l'efficacité de la coopération des projets utilisant des prêts de la BAD dans la ville, a-t-il déclaré.Auparavant, la délégation de la BAD a été reçue par le vice-président du Comité populaire municipal Lê Hoa Binh, au cours duquel les deux parties ont cherché des moyens d’accélérer la mise en œuvre de ces projets. - VNA