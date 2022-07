Au port de Tan Cang - Cai Mep, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a décidé de maintenir ses prévisions de croissance pour le Vietnam à 6,5% en 2022 et 6,7% en 2023, comme précédemment publié dans son rapport « Asian Development Outlook » (ADO) d’avril 2022.

La croissance du Vietnam continuera d'être stimulée par l'expansion des activités commerciales, la reprise plus rapide et plus forte que prévu du secteur manufacturier et des voyages intérieurs, ainsi que l'amélioration du taux de décaissement des investissement publics. La montée des prix mondiaux des matières premières, en particulier des cours du pétrole, exacerbera les pressions inflationnistes.

Cependant, l'approvisionnement alimentaire abondant dans le pays aidera le Vietnam à réduire l'inflation en 2022. Par conséquent, la BAD prévoit que l'inflation au Vietnam serait de 3,8% en 2022 et de 4% en 2023, ce qui est inchangé par rapport aux prévisions d'avril dernier.

La BAD maintient ses prévisions de croissance économique pour le Vietnam. Photo: VNA



Dans un supplément de son rapport ADO 2022, la BAD a abaissé ses prévisions de croissance économique pour les pays en développement d'Asie et du Pacifique à 4,6% cette année en raison d'un ralentissement de la croissance en Chine, d'un resserrement de la politique monétaire dans les économies avancées et des tensions russo-ukrainiennes. Cette perspective est inférieure à sa prévision précédente de 5,2% en avril dernier. -VNA