Hanoi, 18 juillet (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a maintenu ses prévisions de croissance pour le Vietnam à 6,8% pour 2019 et 6,7% pour 2020 dans un rapport publié le 18 juillet.

Photo : Getty Images



Les prévisions du supplément pour les perspectives de développement en Asie ne sont pas modifiées par rapport aux prévisions du rapport d'avril dernier.



Dans sa dernière version du Rapport sur les perspectives de développement en Asie (Asian Development Outlook - ADO 2019), la BAD a déclaré que le Vietnam était l'économie à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est cette année, notant que la croissance du premier semestre de 2019 est estimée à 6,8% sur un an, malgré une sécheresse prolongée et l'épidémie de peste porcine africaine menacés dans l'agriculture.



La croissance a été soutenue par de fortes entrées d’investissements étrangers directs, en hausse de 27% au cours des cinq premiers mois de 2019 par rapport à l’année précédente. Selon la BAD, l’inflation au Vietnam sera de 3,5% en 2019 et de 3,8% en 2020.

La croissance économique du Vietnam est prévue de 6,8% en 2019, selon la BAD. Photo : VNA

La BAD, dont le siège est à Manille (Philippines), a pour objectif de réduire la pauvreté dans la région Asie-Pacifique en soutenant par ses actions la croissance économique et le développement durable.



Fondée en 1966, cette institution financière comprend 68 organisations, dont 49 en Asie-Pacifique. En 2018, le total de ses assistances s’élevait à 21,6 milliards de dollars.-VNA