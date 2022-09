De nombreux groupes étrangers, comme ParkCity et Lotte, ambitionnent d’étendre leurs activités au Vietnam dans les temps à venir.

Selon le site Verdict, le Vietnam se positionne comme l’endroit idéal pour assembler des produits technologiques au stade tardif ou attirer de plus en plus de grandes entreprises pour investir dans le pays

La province de Binh Phuoc (Sud) a lancé un appel à des fonds d’investissement dans 62 projets d'un montant total de plus de 23,5 milliards de dollars pour la période 2021-2030.

L'exposition commerciale internationale du Zhejiang 2022 et la 10e Foire des produits d’exportation du Zhejiang auront lieu du 28 au 30 septembre à Hanoï.

Jusqu'au 15 septembre 2022, un total de 248 aéronefs sont immatriculés au registre vietnamien, soit six de plus en un an.