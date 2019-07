Hanoï (VNA) - Le gouvernement philippin et la Banque asiatique de développement (BAD) ont signé jeudi un contrat d'un montant de 1,3 milliard de dollars. Il s'agit de la première tranche du prêt de 2,75 milliards de dollars pour le projet ferroviaire Malolos-Clark.

Les signataires étaient le secrétaire philippin aux Finances, Carlos Dominguez, et le vice-président de la BAD, Ahmed Saeed.



La ligne ferroviaire Malolos-Clark fait partie du projet du chemin de fer Nord-Sud du gouvernement philippin, qui vise à relier la ville de New Clark à Calamba d'ici 2025.



Le projet appliquera des technologies avancées pour construire une ligne ferroviaire aérienne qui permettra une vitesse maximale de 160 km/heure, afin de diminuer les encombrements routiers chroniques dans et autour de Manille, de réduire la pollution atmosphérique et les coûts de transport et de logistique, d'encourager la croissance économique et un déplacement de la population en dehors de la capitale.



L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) cofinance le projet avec un financement supplémentaire de deux milliards de dollars.



Le projet Malolos-Clark est le fruit d'une étroite collaboration entre la BAD, la JICA et le ministère philippin des Transports. -VNA