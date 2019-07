La BAD prévoit que le PIB des Philippines augmentera de 6,2% en 2019, ce qui est inférieur à sa prévision précédente de 6,4%. Photo: www.philstar.com



Manille (VNA) – La Banque asiatique de développement (BAD) a réduit ses prévisions de croissance économique pour les Philippines pour la 3ème fois consécutive, dans son rapport publié le 18 juillet.

La BAD prévoit que le PIB des Philippines augmentera de 6,2% en 2019 contre 6,4% de sa prévision précédente. Cependant, la BAD maintient ses prévisions de croissance pour les Philippines de 6,4% pour 2020.



L'année dernière, la BAD avait prévu que la croissance du PIB atteindrait 6,9% en 2019.

La croissance économique a atteint son plus bas niveau en quatre ans, à 5,6% au 1er trimestre 2019, en raison de l'adoption tardive du budget 2019.

La BAD a souligné que ce pays continue d’être l’une des principales économies d’Asie du Sud-Est.

La BAD a souligné que la croissance des exportations de biens et de services a également ralenti en raison du commerce mondial et de l'activité économique de faible intensité et du ralentissement du cycle de l'électronique. Ces effets ont été en partie compensés par la hausse de la consommation des ménages et des investissements privés.

Dans le même temps, la BAD prévoit une inflation qui devrait baisser à 3% cette année, en raison de la «baisse des prix des produits alimentaires». La prévision d'inflation est inférieure à sa prévision antérieure de 3,8% et inférieure au sommet de 10,2% enregistré en 2018.

Aux Philippines, l’inflation a ralenti pour se fixer à 2,7% en juin, contre 3,4% en moyenne au premier semestre.

Les investissements publics devraient rebondir au second semestre de 2019 après l'approbation du budget en avril dernier et reprendre l'année prochaine à mesure que d'autres projets d'infrastructure seront mis en route. –VNA