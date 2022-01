Hanoï, 16 janvier (VNA) - Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) tiendra sa 7e session les 18 et 19 janvier à Hanoï, selon le bureau de l'AN.

Photo : VNA

Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, devrait prononcer un discours d'ouverture et se relayer avec ses adjoints pour présider l'événement.

Lors de la session, le Comité examinera et donnera des avis sur les propositions relatives au projet de loi révisée sur l'émulation et la recommandation ; ainsi que le projet de résolution de l'AN sur le pilotage du modèle d'organisation du travail, d'orientation professionnelle et de formation professionnelle pour les détenus hors des prisons dans le cadre du programme d'élaboration des lois et ordonnances de 2022. Il décidera également de la mise en place de la tenue vestimentaire du jury.

Pendant ce temps, les législateurs devraient commenter les ajouts au plan d'investissement en capital étranger à partir du capital non alloué et des aménagements du plan d'investissements publics à moyen terme 2021-2025.

Ils examineront également le rapport de l’Assemblée nationale sur les pétitions des citoyens recueillies en décembre 2021 et feront le bilan de la première session extraordinaire de la 15e législature, entre autres questions.- VNA