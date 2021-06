Le 21 juin a été choisi comme la Journée internationale du yoga. Photos : ADI

Hanoi (VNA)- En raison de la pandémie de COVID-19, l’ambassade d’Inde au Vietnam organisera cette année la 7e Journée internationale du yoga, sur le thème "Yoga pour la santé", sous forme en ligne.

L’ambassade indienne encourage tout le monde à pratiquer du yoga ainsi qu’à participer aux activités concernées pour célébrer cette 7e Journée internationale du yoga à la maison avec le slogan "Soyez avec le yoga, soyez à la maison".

En l’honneur de cette journée, le Centre culturel Swami Vivekananda auprès de l'ambassade indienne à Hanoï et ses partenaires organisent du 19 au 27 juin une kyrielle de séances de yoga en ligne.

Les partenaires du Centre culturel Swami Vivekananda au Vietnam sont notamment la Sangha bouddhiste vietnamienne, l’Association d'amitié Vietnam - Inde de Hanoï, le Centre d'études indiennes de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh et l’Institut vietnamien d'études indiennes et d'Asie du Sud-Ouest de l'Académie des sciences sociales du Vietnam et Chambre de Commerce indienne à Hanoï.

Lettre du Premier ministre indien

À cette occasion, le Premier ministre indien Narendra Modi a envoyé une lettre à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh pour le remercier de la coopération de la partie vietnamienne en termes d’organisation des activités de ce sport ces dernières années.

Près de 3.000 pratiquants vietnamiens et étrangers ont participé à la Journée internationale du yoga 2020, à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Cette année, le Centre culturel Swami Vivekananda a également organisé une série de cours de démonstration de yoga virtuels et d’enseignement sur les bienfaits du yoga, surtout dans le contexte de propagation de nouveau coronavirus. De plus, ce centre a également proposé un concours en ligne de connaissances concernant de yoga.

Depuis 2015, l’ambassade d’Inde a coopéré avec les autorités de nombreuses villes et provinces vietnamiennes ainsi que des organisations culturelles pour mettre en œuvre les activités annuelles en l’honneur de la Journée internationale du yoga au Vietnam.

À noter qu’en 2020, près de 3.000 pratiquants vietnamiens et étrangers ont participé à la Journée internationale du yoga organisée à Ha Long, province septentrionale de Quang Ninh, par l’ambassade indienne.-CVN/VNA