Mexico (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Mexique a organisé le 26 septembre à Mexico une cérémonie pour célébrer la 78e Fête nationale.

Les invités lors de la cérémonie. Photo: VNA



Passant en revue les réalisations enregistrées par le Vietnam ces dernières années, l’ambassadeur Nguyên Hoanh Nam a déclaré, dans son discours, que le Mexique était l'un des marchés les plus importants du Vietnam en Amérique latine et a appelé les entreprises des deux pays à renforcer leurs liens et à tirer parti du CPTPP dont les deux pays sont partenaires.

Le diplomate vietnamien a déclaré que même si les échanges commerciaux bilatéraux ont obtenu plus de 10 milliards de dollars en 2022, les deux pays doivent continuer à faire des efforts pour augmenter la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux à une hauteur de son potentiel disponible et de ses bonnes relations politiques.

Au niveau mondial, le Vietnam et le Mexique partagent de nombreuses valeurs fondamentales communes, ainsi que des préoccupations et des intérêts stratégiques parallèles dans la région et dans le monde, en matière de coopération, de stabilité, de paix et de développement.

De son côté, Fernando Gonzalez Saiffe, directeur général du Département d’Asie-Pacifique du ministère mexicain des Affaires étrangères, s’est réjoui des progrès miraculeux réalisés par le Vietnam au fil des années.

Fernando Gonzalez Saiffe, directeur général du Département d’Asie-Pacifique du ministère mexicain des Affaires étrangères, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA



C’est l’un des rares pays à atteindre systématiquement une croissance économique élevée malgré des situations mondiales instables telles que la pandémie de COVID-19, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale et les conflits armés.

Abordant les relations bilatérales, Fernando Gonzalez Saiffe a affirmé que l'esprit de solidarité internationale, d'indépendance nationale, de liberté et de bonheur du peuple avait contribué à maintenir et à cultiver continuellement les bonnes relations entre les deux pays au cours des 48 dernières années, depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques en 1975. -VNA